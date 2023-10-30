Квартира семьи Зеленского в Крыму продана за 44,3 млн рублей

Квартира семьи Владимира Зеленского в ялтинском посёлке Ливадия в Крыму продана за 44,3 млн рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных и земельных отношений республики.

Отмечается, что на аукционе было два участника.

Ранее квартиру в посёлке Ливадия, принадлежавшую жене Владимира Зеленского Елене, выставили на торги за 24,6 млн рублей.

Отмечается, что площадь квартиры составляет 119,5 кв. м.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что выставленная на продажу квартира семьи Зеленского пользуется повышенным спросом на торгах.