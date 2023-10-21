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Выставленная на торги квартира Зеленского в Крыму пользуется повышенным спросом

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Выставленная на продажу квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом на торгах, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Выставленная на торги квартира Зеленского в Крыму пользуется повышенным спросом
  • РИА Новости

«Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещённых)», — заявил он.

Константинов напомнил, что до конца года планируется отчуждение национализированного имущества путём проведения аукциона по 19 лотам. По итогам торгов бюджет Крыма пополнится на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что квартиру в посёлке Ливадия города Ялты, которая принадлежала жене Владимира Зеленского Елене, выставили на торги за 24,6 млн рублей.

Отмечается, что площадь квартиры составляет 119,5 кв. м.

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