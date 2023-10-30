Минфин пока не обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

В Минфине России пока не обсуждают повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, но ведомство обеспокоено разрывом между ставками по рыночной и льготной, заявил замглавы министерства Алексей Моисеев.

«Нас тревожит ситуация... разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной... Сейчас это не обсуждается в практическом смысле, но моя личная позиция в том, что надо это всё как-то поджимать», — цитирует его ТАСС.

Моисеев отметил, что согласен с точкой зрения ЦБ России по этому вопросу.

Ранее Центробанк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку нужно сворачивать по истечении действия программы.