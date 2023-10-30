Минфин пока не обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
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«Нас тревожит ситуация... разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной... Сейчас это не обсуждается в практическом смысле, но моя личная позиция в том, что надо это всё как-то поджимать», — цитирует его ТАСС.
Моисеев отметил, что согласен с точкой зрения ЦБ России по этому вопросу.
Ранее Центробанк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку нужно сворачивать по истечении действия программы.