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ЦБ обсудит подходы к оценке заёмщиков, берущих потребкредиты для ипотеки

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Центробанк России обсудит с кредитными организациями подходы к оценкам заёмщиков, которые берут потребительские кредиты на первоначальный взнос по ипотеке.
ЦБ обсудит подходы к оценке заёмщиков, берущих потребкредиты для ипотеки
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«Около 6% ипотечных заёмщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан», — говорится в материалах ЦБ.

Ранее Центробанк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовые темпы роста ипотеки в России достигли 30%.

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