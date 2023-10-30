ЦБ обсудит подходы к оценке заёмщиков, берущих потребкредиты для ипотеки

Центробанк России обсудит с кредитными организациями подходы к оценкам заёмщиков, которые берут потребительские кредиты на первоначальный взнос по ипотеке.

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«Около 6% ипотечных заёмщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан», — говорится в материалах ЦБ. Ранее Центробанк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовые темпы роста ипотеки в России достигли 30%.