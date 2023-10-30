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Воробьёв представил новых глав городских округов Подольск и Чехов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства представил новых глав городских округов Подольск и Чехов.
Воробьёв представил новых глав городских округов Подольск и Чехов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наш коллега Дмитрий Жариков ушёл из жизни. В пятницу Совет депутатов по нашему предложению назначил хорошо известного нам по работе в Подмосковье Григория Артамонова возглавлять большой, важный городской округ Подольск», — заявил Воробьёв.

Артамонов возглавлял городской округ Чехов. Он досрочно сложил полномочия, а врио стал Михаил Собакин.

«Михаил Собакин возглавлял Совет депутатов. Человек, который работал с Григорием Игоревичем. Любая должность, которая предполагает избрание, обязывает особенно внимательно относиться ко встречам и разговорам с людьми. Я очень надеюсь, что у вас это получится», — отметил губернатор.

В сентябре сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав правительства столицы после переизбрания.

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