Узнать больше

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав правительства столицы после переизбрания.
Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, соответствующие документы были подписаны 27 сентября.

Заместителями мэра Москвы назначены Пётр Бирюков, Андрей Бочкарёв, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина. 

Подробнее о назначениях — в указе мэра столицы. 

Другими указами от своих должностей освобождены руководители Департамента природопользования и охраны окружающей среды, Департамента культуры Москвы и Департамента капитального ремонта Антон Кульбачевский, Александр Кибовский и Алексей Елисеев.

Ранее Собянин поручил актуализировать план развития Москвы на первом после переизбрания президиуме. Изменения будут внесены в реконструкцию московских поликлиник, программу реновации жилья, программы «Мой район», «Московское долголетие» и программы развития Московского метрополитена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить