Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав правительства столицы после переизбрания.

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, соответствующие документы были подписаны 27 сентября.

Заместителями мэра Москвы назначены Пётр Бирюков, Андрей Бочкарёв, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина.

Подробнее о назначениях — в указе мэра столицы.

Другими указами от своих должностей освобождены руководители Департамента природопользования и охраны окружающей среды, Департамента культуры Москвы и Департамента капитального ремонта Антон Кульбачевский, Александр Кибовский и Алексей Елисеев.

Ранее Собянин поручил актуализировать план развития Москвы на первом после переизбрания президиуме. Изменения будут внесены в реконструкцию московских поликлиник, программу реновации жилья, программы «Мой район», «Московское долголетие» и программы развития Московского метрополитена.