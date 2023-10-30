СК проводит обыски по месту жительства причастных к беспорядкам в Дагестане
- РИА Новости
Об этом сообщает СК России.
«По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски», — говорится в сообщении.
Изъяты записи с камер наблюдения.
Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.
Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.