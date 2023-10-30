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В Подмосковье благоустроили 480 общественных пространств за пять лет

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В Московской области благоустроили 480 общественных пространств за пять лет. Проекты были реализованы с учётом пожелания местных жителей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство благоустройства региона.

Как рассказали в ведомстве, работы проводились на набережных, в парках, скверах, лесопарках, бульварах, возле памятников и других достопримечательностей Подмосковья.

Также были созданы пешеходные зоны и обновлены площади для проведения городских праздников и областных фестивалей.

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках акции «Сохраним лес» за пять лет высадили почти 2,5 млн деревьев.

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