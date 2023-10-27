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В Подмосковье высадили почти 2,5 млн деревьев за пять лет

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В Московской области в рамках акции «Сохраним лес» за пять лет высадили почти 2,5 млн деревьев.
В Подмосковье высадили почти 2,5 млн деревьев за пять лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Комлесхоза.

Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, в первый год в области высадили более 1,5 млн деревьев, а в 2022 году — свыше 140 тыс. саженцев и сеянцев.

Федеральная акция «Сохраним лес» проводится под эгидой региональной акции «Наш лес. Посади своё дерево».

Ранее руководитель движения «СтопБорщевик» агроэколог Антон Гладилин рассказал, какие виды вечнозелёных и зимнезелёных растений произрастают в лесах Московской области.

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