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Агроэколог Гладилин перечислил вечнозелёные и зимнезелёные растения Подмосковья

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Руководитель движения «СтопБорщевик», агроэколог Антон Гладилин рассказал, какие виды вечнозелёных и зимнезелёных растений произрастают в лесах Московской области.
Агроэколог Гладилин перечислил вечнозелёные и зимнезелёные растения Подмосковья
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  • © Enskanto

Вечнозелёные растения могут сохранять листья 2—3 года и дольше, а у зимнезелёных растений листья не отмирают осенью, а сохраняются под снегом до весны, объяснил эксперт в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

Зимнезелёные растения часто встречаются в регионе. Среди них Гладилин назвал копытень европейский, зеленчук жёлтый, вербейник монетчатый (луговой чай), грушанку круглолистную, медуницу неясную, фиалку душистую, осоку колосистую, кислицу обыкновенную (заячья капуста).

В числе вечнозелёных агроэколог упомянул семейство Вересковых или растения болот: клюква, брусника, болотный мирт, подбел, багульник, толокнянка. Также к вечнозелёным относят мхи и некоторых представителей семейства Толстянковых.

Среди популярных садовых вечнозелёных кустарников встречается магония падуболистная из Северной Америки, добавил эксперт.

В сентябре НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приёме заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».

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