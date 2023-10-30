Власти Дагестана: работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни

Работа аэропорта Махачкалы будет возобновлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.

Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства Дагестана.

Ранее аэродром Махачкалы был освобождён от незаконно проникших туда людей.

Также в прокуратуре Дагестана заявили, что дело о беспорядках в аэропорту поставлено на контроль.