Власти Дагестана: работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни
Работа аэропорта Махачкалы будет возобновлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.
Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства Дагестана.
Ранее аэродром Махачкалы был освобождён от незаконно проникших туда людей.
Также в прокуратуре Дагестана заявили, что дело о беспорядках в аэропорту поставлено на контроль.
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