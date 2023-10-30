RT в Telegram
Подпишись

Юрист Соловьёв: в 2024 году вырастут максимальные выплаты по больничному листу

Короткая ссылка
Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году вырастут в полтора раза к нынешнему «потолку».

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

«В 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4 100 руб., а в 2025-м — 5 674 руб.», — сказал Соловьёв.

По его словам, это обеспечит людям нормальные условия для лечения и выздоровления.

Ранее газета «Известия» отмечала, что в России вдвое увеличат размер выплат по больничному в 2025 году.

Также сообщалось, что большинство россиян не берут больничный в случае болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить