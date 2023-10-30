«Известия»: россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
По данным ведомства, решение было принято в связи с тем, что в действиях операторов содержались признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Как объяснили в ФАС, взимая плату за раздачу интернет-трафика, компании навязывали абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
При этом отмечается, что МТС заявил об отсутствии в своих действиях ущемления интересов абонентов.
Ранее кабмин выделил 632 млн рублей на разработку оборудования станций мобильной связи.
Также сообщалось, что ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за необоснованного повышения тарифов.