В связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб
Об этом сообщает правительство Дагестана.
«Создан оперативный штаб по ситуации с инцидентом в связи с общественно-политической ситуацией в Дагестане», — говорится в сообщении.
В ближайшее время пройдёт экстренное заседание оперштаба с руководством органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов.
Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале было возбуждено дело по статье об организации массовых беспорядков.
Аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилёт и вылет.