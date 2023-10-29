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В связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб

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Оперативный штаб создан из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Об этом сообщает правительство Дагестана.

«Создан оперативный штаб по ситуации с инцидентом в связи с общественно-политической ситуацией в Дагестане», — говорится в сообщении.

В ближайшее время пройдёт экстренное заседание оперштаба с руководством органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале было возбуждено дело по статье об организации массовых беспорядков.

Аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилёт и вылет. 

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