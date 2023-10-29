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Трое школьников выстрелили в мужчину из газового пистолета в петербургском метро

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Три школьника выстрелили из газового пистолета в мужчину. Инцидент произошёл в метро Санкт-Петербурга на станции «Удельная».
Трое школьников выстрелили в мужчину из газового пистолета в петербургском метро
  • РИА Новости

Об этом сообщило 78.ru.

После выстрела школьники скрылись. Однако сотрудники службы безопасности метрополитена задержали подозреваемых на «Пионерской».

Стрелявшими оказались 13-летний семиклассник и два 15-летних девятиклассника, которых доставили в отдел полиции. Указывается, что в отношении их законных представителей были составлены административные протоколы, а оружие изъяли.

Ранее сообщалось, что в Москве уроженец Таджикистана выстрелил из травматического пистолета в асфальт, от которого пуля отрикошетила в женщину с ребёнком.

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