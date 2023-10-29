СК: в Москве уроженец Таджикистана попал в женщину пулей, выстрелив в асфальт
Как сообщается в Telegram-канале столичного управления СК России, инцидент произошёл на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской.
«Уроженец Республики Таджикистан... из хулиганских побуждений беспричинно выстрелил из пневматического оружия в асфальт, в результате чего пуля отрикошетила в женщину, которая находилась с малолетним ребенком», — говорится в заявлении.
Отмечается, что после мужчина сел в автобус и беспричинно выстрелил в пассажирку данного автобуса.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России. Фигурант уже задержан.
«Угроз жизни пострадавших не усматривается», — добавили в СК.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством школьницы после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в школе Валдая Новгородской области.