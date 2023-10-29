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СК: в Москве уроженец Таджикистана попал в женщину пулей, выстрелив в асфальт

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В Москве уроженец Таджикистана выстрелил из травматического пистолета в асфальт, от которого пуля отрикошетила в женщину с ребёнком.

Как сообщается в Telegram-канале столичного управления СК России, инцидент произошёл на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской.

«Уроженец Республики Таджикистан...  из хулиганских побуждений беспричинно выстрелил из пневматического оружия в асфальт, в результате чего пуля отрикошетила в женщину, которая находилась с малолетним ребенком», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после мужчина сел в автобус и беспричинно выстрелил в пассажирку данного автобуса.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России. Фигурант уже задержан.

«Угроз жизни пострадавших не усматривается», — добавили в СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством школьницы после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в школе Валдая Новгородской области.

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