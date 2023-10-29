RT в Telegram
Подпишись

Автомобиль врезался в забор в Ленобласти, погибли два человека

Короткая ссылка
Автомобиль Lada Vesta врезался в забор в деревне Лангерево Ломоносовского района Ленинградской области, погибли двое мужчин.
Автомобиль врезался в забор в Ленобласти, погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает 78.ru.

По представленным данным, сообщение о ДТП в дежурную часть поступило примерно в 11:00 мск. По словам очевидца, в разбитой машине находились трое мужчин без сознания.

«Прибывший на место наряд установил, что автомобиль Lada Vesta, двигаясь на закруглении дороги, совершил съезд с последующим наездом на дерево и металлический забор», — говорится в заявлении.

В результате двое мужчин погибли, третий пострадавший с признаками алкогольного опьянения получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что на автодороге М-5 «Урал» в Северном районе Оренбургской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить