Автомобиль врезался в забор в Ленобласти, погибли два человека

Автомобиль Lada Vesta врезался в забор в деревне Лангерево Ломоносовского района Ленинградской области, погибли двое мужчин.

Об этом сообщает 78.ru.

По представленным данным, сообщение о ДТП в дежурную часть поступило примерно в 11:00 мск. По словам очевидца, в разбитой машине находились трое мужчин без сознания.

«Прибывший на место наряд установил, что автомобиль Lada Vesta, двигаясь на закруглении дороги, совершил съезд с последующим наездом на дерево и металлический забор», — говорится в заявлении.

В результате двое мужчин погибли, третий пострадавший с признаками алкогольного опьянения получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что на автодороге М-5 «Урал» в Северном районе Оренбургской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.