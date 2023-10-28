В Оренбургской области три человека погибли в результате ДТП

На автодороге М-5 «Урал» в Северном районе Оренбургской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное УМВД.

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. От удара легковая машина загорелась.

На месте аварии работает полиция.

Также стало известно, что в Удмуртии девять человек получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на первый отдел управления ГИБДД МВД по республике.

По имеющимся данным, авария произошла на 22-м км автодороги Ижевск — Воткинск Завьяловского района. В момент ДТП в микроавтобусе находились 19 пассажиров. Травмы получили девять человек, пятеро из них госпитализированы.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате аварии в Елизовском районе Камчатского края.