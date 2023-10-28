На Камчатке произошло ДТП с пятью погибшими

Пять человек погибли в результате аварии в Елизовском районе Камчатского края.

Как сообщает МВД по Камчатскому краю, авария произошла на 38-м км автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково.

«34-летний гражданин, управляя автомобилем Infiniti FX35, в нарушение требований горизонтальной дорожной разметки 1.1 ПДД России выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero», — отмечается в заявлении.

В результате столкновения автомобили загорелись и в итоге водители обеих машин погибли, а вместе с ними и три пассажира: женщины 30 и 37 лет, а также 31-летний мужчина.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в аварии с участием автобуса на автодороге в Башкирии.