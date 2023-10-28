В Мурманской области обновили более 91 км дорог в 2023 году
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на региональное правительство.
Так, отремонтированы дороги Кола — Мурмаши, Кола — Зверосовхоз, Кола — Выходной, Мишуково — Снежногорск и Кола — Серебрянские ГЭС.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется и в Хабаровском крае, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональный Минтранс.
В частности, в Комсомольске-на-Амуре привели в порядок девять улиц, на которых расположены объекты социальной направленности, а в селе Восход отремонтирован автомобильный участок дороги, которая является основной по пути в недавно построенный ФАП.
Ранее в Выборге рассказали о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог.