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В Мурманской области обновили более 91 км дорог в 2023 году

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В Мурманской области рассказали о ходе ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Обновлено более 91 км магистралей.
В Мурманской области обновили более 91 км дорог в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на региональное правительство.

Так, отремонтированы дороги Кола — Мурмаши, Кола — Зверосовхоз, Кола — Выходной, Мишуково — Снежногорск и Кола — Серебрянские ГЭС.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется и в Хабаровском крае, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональный Минтранс.

В частности, в Комсомольске-на-Амуре привели в порядок девять улиц, на которых расположены объекты социальной направленности, а в селе Восход отремонтирован автомобильный участок дороги, которая является основной по пути в недавно построенный ФАП.

Ранее в Выборге рассказали о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог.

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