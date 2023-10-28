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В Челябинске задержали подозреваемого в инциденте у ночного заведения

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В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в инциденте у ночного заведения, в результате которого пострадали три человека.
В Челябинске задержали подозреваемого в инциденте у ночного заведения
  • РИА Новости

Об этом информирует МВД России по Челябинской области.

«Подозреваемый в противоправном деянии, совершённом на улице Кирова, задержан полицейскими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к сотрудникам ППС обратился местный житель, которой сообщил о противоправном деянии около одного из ночных заведений города.

Злоумышленник был задержан, им оказался молодой человек 2002 года рождения.

«При нём сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием, при помощи которого, возможно, и было совершено противоправное деяние в отношении трёх граждан», — говорится в сообщении.

Ведётся проверка.

Ранее в Пермском крае 12-летняя девочка отбилась от 44-летнего педофила, который напал на неё с ножом, и убежала.

Впоследствии злоумышленника задержали.

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