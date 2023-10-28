В Челябинске задержали подозреваемого в инциденте у ночного заведения
- РИА Новости
Об этом информирует МВД России по Челябинской области.
«Подозреваемый в противоправном деянии, совершённом на улице Кирова, задержан полицейскими», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к сотрудникам ППС обратился местный житель, которой сообщил о противоправном деянии около одного из ночных заведений города.
Злоумышленник был задержан, им оказался молодой человек 2002 года рождения.
«При нём сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием, при помощи которого, возможно, и было совершено противоправное деяние в отношении трёх граждан», — говорится в сообщении.
Ведётся проверка.
Ранее в Пермском крае 12-летняя девочка отбилась от 44-летнего педофила, который напал на неё с ножом, и убежала.
Впоследствии злоумышленника задержали.