Полиция начала проверку после того, как женщина ударила по лицу ребёнка в Сочи
- РИА Новости
В сети расходятся кадры, на которых пенсионерка схватила за шиворот и надавала оплеух школьнику, пробежавшему по газону.
Женщина затащила ребёнка в подъезд и ударила по лицу и спине.
В полиции Краснодарского края заявили RT, что заявлений и обращений к ним по этому поводу не поступало, но по данному видео уже ведётся проверка.
Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке.