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Полиция начала проверку после того, как женщина ударила по лицу ребёнка в Сочи

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В полиции Краснодарского края сообщили RT, что начата проверка после того, как в Сочи женщина ударила по лицу и спине ребёнка, который пробежал по газону.
Полиция начала проверку после того, как женщина ударила по лицу ребёнка в Сочи
  • РИА Новости

В сети расходятся кадры, на которых пенсионерка схватила за шиворот и надавала оплеух школьнику, пробежавшему по газону.

Женщина затащила ребёнка в подъезд и ударила по лицу и спине.

В полиции Краснодарского края заявили RT, что заявлений и обращений к ним по этому поводу не поступало, но по данному видео уже ведётся проверка.

Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке.

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