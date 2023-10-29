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В Госдуме предложили праздновать в России День жутких сказок и историй

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RT
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на фоне споров о правомерности празднования в России Хеллоуина в беседе с RT предложил переименовать праздник в День жутких сказок и историй.
В Госдуме предложили праздновать в России День жутких сказок и историй
  • РИА Новости

Собеседник RT напомнил, что едва ли не ежегодно в октябре в обществе разгорается спор из-за популярного иностранного праздника под названием Хеллоуин.

«Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: «Руки прочь от популярной забавы!» Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится», — отметил Нилов.

По его словам, можно принять компромиссное решение, которое позволит сохранить популярный у молодёжи «праздник» и удовлетворить патриотическую общественность.

«Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдём от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — считает депутат.

Собеседник RT также привёл в пример Переславль-Залесский, где в одном из популярных мест расставили огромное количество тыкв, празднуя День русского урожая.

«Вот это правильный креативный подход на замещение», — заключил депутат.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность замены Хеллоуина традиционным фестивалем урожая.

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