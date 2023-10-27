RT в Telegram
Подпишись

Специалист Мушта рассказал о плюсах идеи автоматизации проверки домашних заданий

Короткая ссылка
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта прокомментировал предложение освободить учителей от ручной проверки домашних заданий и внедрить типовую государственную информационную систему в сфере общего образования.
Специалист Мушта рассказал о плюсах идеи автоматизации проверки домашних заданий
  • Gettyimages.ru

«В целом идея выглядит положительной. Если её удастся реализовать в полной мере с использованием хороших технических решений, то это действительно может стать важной вехой в развитии образовательной системы и в работе учителей», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в первую очередь это минимизирует субъективность проверки заданий, а также снизит нагрузку на педагогов.

«Подобная практика уже достаточно давно распространена в системе проверки ОГЭ и ЕГЭ, когда первая часть экзамена (тестовая) проверяется автоматически», — напомнил Мушта.

Ранее, как сообщало РИА Новости, замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что типовая государственная информационная система в сфере общего образования должна предусмотреть автоматическую проверку выполнения домашних заданий школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить