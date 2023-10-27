Специалист Мушта рассказал о плюсах идеи автоматизации проверки домашних заданий
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«В целом идея выглядит положительной. Если её удастся реализовать в полной мере с использованием хороших технических решений, то это действительно может стать важной вехой в развитии образовательной системы и в работе учителей», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в первую очередь это минимизирует субъективность проверки заданий, а также снизит нагрузку на педагогов.
«Подобная практика уже достаточно давно распространена в системе проверки ОГЭ и ЕГЭ, когда первая часть экзамена (тестовая) проверяется автоматически», — напомнил Мушта.
Ранее, как сообщало РИА Новости, замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что типовая государственная информационная система в сфере общего образования должна предусмотреть автоматическую проверку выполнения домашних заданий школьников.