Специалист Мушта рассказал о плюсах идеи автоматизации проверки домашних заданий

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта прокомментировал предложение освободить учителей от ручной проверки домашних заданий и внедрить типовую государственную информационную систему в сфере общего образования.

«В целом идея выглядит положительной. Если её удастся реализовать в полной мере с использованием хороших технических решений, то это действительно может стать важной вехой в развитии образовательной системы и в работе учителей», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в первую очередь это минимизирует субъективность проверки заданий, а также снизит нагрузку на педагогов.

«Подобная практика уже достаточно давно распространена в системе проверки ОГЭ и ЕГЭ, когда первая часть экзамена (тестовая) проверяется автоматически», — напомнил Мушта.

Ранее, как сообщало РИА Новости, замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что типовая государственная информационная система в сфере общего образования должна предусмотреть автоматическую проверку выполнения домашних заданий школьников.