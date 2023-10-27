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В Москве разработали навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта

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В Москве создали навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В Москве разработали навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Автор разработки — столичная компания Engy. Устройство можно разместить на фасадах жилых домов, ТЦ и офисных зданий. Мощность станции составляет 80 киловатт, что позволяет одновременно зарядить два автомобиля до 80% примерно за 40 минут.

«Устройство на 95% состоит из отечественных комплектующих. Его запустят в серийное производство в конце ноября текущего года», — сказал Овчинский.

По его словам, компания планирует ежегодный выпуск не менее 1,2 тыс. таких зарядных станций.

Ранее Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ЦПЭ ИПЭИ РАНХиГС, рассказал в беседе с RT о перспективах развития электротранспорта в России.

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