Специалист Евдокимов оценил перспективы развития электротранспорта в России

Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ЦПЭ ИПЭИ РАНХиГС, рассказал в беседе с RT о перспективах развития электротранспорта в России.

Он пояснил, что развитие электротранспорта в России остаётся перспективной задачей по нескольким причинам.

«Во-первых, электротранспорт технически проще, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), поскольку в нём номенклатура запчастей в несколько раз меньше, поэтому его проще производить локально. Во-вторых, Китай — это около половины мирового рынка электромобилей с локализованным производством и своими разработками. По прогнозам, к 2030 году Индия станет четвёртым по размеру рынком для электротранспорта, поэтому общий разворот России на партнёрство с данными странами может поспособствовать дальнейшему развитию электротранспорта», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, у России есть существенные запасы некоторых редких металлов — никеля и кобальта, необходимых для производства аккумуляторных кислотных батарей (АКБ) для электромобилей.

«В то же время добыча и обработка лития и меди производится в странах, не попавших в список «недружественных», соответственно, с ресурсной базой для производства электромобилей проблем пока не предвидится. Технологически в России есть опыт как мелкосерийного производства электромобилей, так и уже массового производства электробусов. Поскольку электромобили технологически проще автомобилей с ДВС, то и их разработка, и вывод в серию занимают меньше времени и ресурсов», — пояснил специалист.

Евдокимов добавил, что инфраструктура для электромобилей, помимо Москвы и области, активно развивалась и в других регионах страны: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюменская область, Самарская область, Приморский край.

«При наличии спроса она и дальше продолжит развиваться, поскольку в России есть как собственные разработки и производство электрозарядочных станций, так и возможность его импортировать от восточных партнёров», — добавил он.

При этом вопрос длительных междугородних поездок и электротранспорта в мире решают с помощью установки на трассах очень мощных зарядных станций, способных быстро восстановить заряд у батареи, рассказал эксперт.

«Для России такое решение не подходит, поскольку расстояния между городами сильно большие и нет соответствующей электросетевой инфраструктуры, чтобы обеспечить работоспособность быстрых зарядных станций. Поэтому электротранспорт может быть хорошим подспорьем для модернизации городской среды, однако за пределами города необходимо применять иные, гибридные технологии. Поэтому электромобили перспективны в первую очередь для внутригородского перемещения», — заключил Евдокимов.

Ранее стало известно, что российская автомобильная компания «Кама» получила 36 тыс. предварительных заказов на электромобиль «Атом», его производство начнётся в середине 2025 года.