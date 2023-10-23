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В массовой драке на Алтае пострадали шестеро подростков

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Шестеро подростков в Алтайском крае пострадали в массовой драке, в которой принимали участие более 20 человек. Об этом заявило МВД России по Майминскому району Республики Алтай.
В массовой драке на Алтае пострадали шестеро подростков
  • РИА Новости

Сообщается, что инцидент произошёл 15 октября текущего года в селе Майма. Участников драки уже доставили в отдел полиции для проведения допроса при участии родителей либо законных представителей.

Также потерпевших направили на прохождение судмедэкспертизы, сейчас решается вопрос о постановке участников драки на профилактический учёт в органы внутренних дел.

В сентябре сообщалось, что два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида.

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