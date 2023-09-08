Подростки в Хабаровском крае избили инвалида
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК, пострадавший был госпитализирован, а несовершеннолетние задержаны.
«Камера видеонаблюдения на улице ночью в четверг в районе улицы Лесной в Амурске зафиксировала избиение двумя подростками мужчины с тростью. Они нанесли множественные удары по телу мужчины, который в связи с состоянием здоровья не мог оказать им сопротивление», — рассказал представитель ведомства.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России (хулиганство).
По данным СУСК, угрозы жизни пострадавшего от избиения нет, он проходит обследование в медицинском учреждении: у него ушибы и сотрясение головного мозга. У 50-летнего мужчины третья группа инвалидности.
Ранее Следственное управление СК России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта с поджогом школы.