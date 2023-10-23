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Жителя Ижевска осудили за ложные сообщения о готовящихся взрывах

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В Ижевске вынесли приговор местному жителю за заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах.
Жителя Ижевска осудили за ложные сообщения о готовящихся взрывах
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Судейского сообщества Удмуртии.

В феврале 2023 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, рассказал матери о том, что готовит взрывы в школах. Женщина обратилась в полицию. Затем подсудимый в телефонном разговоре с полицейским также заявил о готовящихся взрывах.

На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело против подростка за ложное сообщение о готовящемся теракте.

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