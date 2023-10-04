В ХМАО завели дело против подростка за ложное сообщение о готовящемся теракте
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
По версии следствия, утром 26 сентября 16-летний подозреваемый создал электронное письмо и подписал его именем своей несовершеннолетней знакомой, с которой у него произошла ссора.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В апреле сообщалось, что школьница из Читы решила сообщить в полицию о якобы минировании образовательного учреждения из-за того, что не подготовила реферат по химии.