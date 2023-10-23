Глава СК потребовал доклад о ходе дела об убийстве четырёх человек в Якутии
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СК.
По данным ведомства, вечером в воскресенье, 22 октября, в частном доме в городе Мирном были обнаружены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями.
Уточняется, что речь идёт о двух мужчинах и двух женщинах.
Возбуждено уголовное дело.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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