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Глава СК потребовал доклад о ходе дела об убийстве четырёх человек в Якутии

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве четырёх человек в Якутии.
Глава СК потребовал доклад о ходе дела об убийстве четырёх человек в Якутии
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СК.

По данным ведомства, вечером в воскресенье, 22 октября, в частном доме в городе Мирном были обнаружены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями.

Уточняется, что речь идёт о двух мужчинах и двух женщинах.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Ранее RT восстановил хронологию убийства сына и тёщи основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Микояна на основании первых показаний пасынка рокера и свидетелей.

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