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Юрист Соловьёв оценил идею горячей линии для защиты пенсионеров от мошенников

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Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством.
Юрист Соловьёв оценил идею горячей линии для защиты пенсионеров от мошенников
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По словам юриста, предложение заслуживает внимания, но реализация может стать лишь дополнительным инструментом противодействия мошенникам.

«Сегодня мошенники постоянно совершенствуют формы обмана, и государственная «Горячая линия» также станет инструментом в их руках — они будут звонить потенциальным жертвам якобы от операторов этой линии и сообщать о факте мошенничества и предлагать перевести все средства на «безопасный» счёт и взять зеркальный кредит», — предположил он.

Соловьёв также напомнил, что большинство финансово-кредитных организаций уже разработали разделы «сообщить о мошеннике», а МВД регулярно проводит разъяснительные мероприятия для граждан.

«Необходимы меры, направленные на принудительное правовое информирование населения, блокировку подозрительных звонков, создание надёжной многошаговой процедуры подтверждения воли гражданина на снятие и перевод крупных сумм, а также взятие кредитов и продажу жилья, ужесточение уголовной ответственности и использование высокоточного оружия для ликвидации мошеннических колл-центров, находящихся на территории противника», — уверен юрист.

Ранее в России предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников.

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