РБК: банки высказались против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

Банки России не поддержали законопроект, наделяющий силовиков правом получать прямой доступ к информационным системам и базам с данными клиентов.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России, которое направлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и главе комитета Государственной Думы по информполитике Александру Хинштейну.

Как отметили в Минцифры, в соответствии с законопроектом, силовики будут взаимодействовать с информационными системами строго в соответствии с порядком, установленный правительством, чтобы учесть все возможные риски.

Также в документе сказано о доступе не ко всем информационным системам, а только к тем, которые будут включены в специальный реестр.