РБК: банки высказались против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов
Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России, которое направлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и главе комитета Государственной Думы по информполитике Александру Хинштейну.
Как отметили в Минцифры, в соответствии с законопроектом, силовики будут взаимодействовать с информационными системами строго в соответствии с порядком, установленный правительством, чтобы учесть все возможные риски.
Также в документе сказано о доступе не ко всем информационным системам, а только к тем, которые будут включены в специальный реестр.