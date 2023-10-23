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РБК: банки высказались против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

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Банки России не поддержали законопроект, наделяющий силовиков правом получать прямой доступ к информационным системам и базам с данными клиентов.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России, которое направлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и главе комитета Государственной Думы по информполитике Александру Хинштейну.

Как отметили в Минцифры, в соответствии с законопроектом, силовики будут взаимодействовать с информационными системами строго в соответствии с порядком, установленный правительством, чтобы учесть все возможные риски.

Также в документе сказано о доступе не ко всем информационным системам, а только к тем, которые будут включены в специальный реестр.

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