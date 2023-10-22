Четыре человека погибли в ДТП с загоревшейся машиной в Кировской области

Четыре человека погибли в результате ДТП с загоревшимся автомобилем в Кировской области, ещё один человек получил травмы, говорится в заявлении ГИБДД региона.

РИА Новости

По представленным данным, авария произошла в 16:40 мск в Оричевском районе на шестом километре автодороги «Оричи — Коршик». «Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, после столкновения произошло возгорание автомобиля», — рассказали в ГИБДД. Также сообщается, что по факту ДТП проводится проверка. Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае.