Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае
- РИА Новости
Об этом информирует МВД России по Красноярскому краю.
Сообщается, что инцидент произошёл на 237-м км автодороги Р-257 «Енисей». По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 ехал из Красноярска в сторону Абакана.
«В машине находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. По ходу движения водитель отечественного автомобиля, предварительно, выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с автомобилем Тойота Раум, в котором находились две женщины», — сказано в сообщении.
По данным министерства, водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли, двое несовершеннолетних получили травмы. В другом автомобиле пострадали пассажир и водитель.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, на участке дороги организовано реверсивное движение.
Ранее сообщалось, что три человека, в том числе маленький ребёнок, погибли в результате аварии в Приморском крае.