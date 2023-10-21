Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате ДТП погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе двое детей.

Об этом информирует МВД России по Красноярскому краю.

Сообщается, что инцидент произошёл на 237-м км автодороги Р-257 «Енисей». По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 ехал из Красноярска в сторону Абакана.

«В машине находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. По ходу движения водитель отечественного автомобиля, предварительно, выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с автомобилем Тойота Раум, в котором находились две женщины», — сказано в сообщении.

По данным министерства, водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли, двое несовершеннолетних получили травмы. В другом автомобиле пострадали пассажир и водитель.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, на участке дороги организовано реверсивное движение.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе маленький ребёнок, погибли в результате аварии в Приморском крае.