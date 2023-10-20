Три человека погибли в результате аварии в Приморском крае

Три человека, в том числе маленький ребёнок, погибли в результате аварии в Приморском крае.

Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, днём 20 октября в селе Духовское произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Corona и Volkswagen Touareg.

В результате аварии машина Volkswagen Touareg загорелась.

«Водитель Volkswagen 1987 года рождения, водитель Toyota Corona 1991 года рождения и его малолетний пассажир 2017 года рождения погибли от полученных травм», — говорится в сообщении.

Ещё один человек пострадал, его госпитализировали.

Ранее в Правдинском муниципальном округе Калининградской области в результате ДТП погибли два водителя.