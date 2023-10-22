Суд Петербурга заключил под стражу ещё двух человек по делу об избиении прохожих

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу двоих фигурантов дела об избиении прохожих.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Следствие указывало, что с 12.10.2023 по 13.10.2023 Мухаев, Турдиев и иные лица, находясь у д.51 по Ленинскому пр., нанесли множественные удары по голове и телу К., причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Мера пресечения обоим избрана до 17 декабря.

Ранее четверых фигурантов дела о нападениях на прохожих в Петербурге отправили в СИЗО.