Суд Петербурга заключил под стражу ещё двух человек по делу об избиении прохожих
- РИА Новости
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«Следствие указывало, что с 12.10.2023 по 13.10.2023 Мухаев, Турдиев и иные лица, находясь у д.51 по Ленинскому пр., нанесли множественные удары по голове и телу К., причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Мера пресечения обоим избрана до 17 декабря.
Ранее четверых фигурантов дела о нападениях на прохожих в Петербурге отправили в СИЗО.