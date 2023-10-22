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РИА Новости: в Самарской области неизвестные пытались подорвать опору ЛЭП

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На одной из опор ЛЭП в Самарской области нашли повреждения, вероятно, её пытались подорвать, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Около опоры лежали обломки пластикового самодельного взрывного устройства, пишет агентство.
РИА Новости: в Самарской области неизвестные пытались подорвать опору ЛЭП
  • Gettyimages.ru

«Факт происшествия подтверждаю», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, подрыв произошёл на линии «Азот — Бугульма» в Елховском районе.

Повреждения на бетонном основании и металлической конструкции увидел во время техосмотра электромонтёр.

Директор ФСБ России Александр Бортников ранее заявил, что в результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС.

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