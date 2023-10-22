РИА Новости: в Самарской области неизвестные пытались подорвать опору ЛЭП
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«Факт происшествия подтверждаю», — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, подрыв произошёл на линии «Азот — Бугульма» в Елховском районе.
Повреждения на бетонном основании и металлической конструкции увидел во время техосмотра электромонтёр.
Директор ФСБ России Александр Бортников ранее заявил, что в результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС.