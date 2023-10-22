Число погибших в ДТП в Красноярском крае возросло до пяти

Число погибших в результате ДТП в Новосёлковском районе Красноярского края возросло до пяти, сообщает региональный главк МЧС.

«Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства ДТП в Новосёловском районе, в результате которого к настоящему времени погибли пять человек и пострадали двое», — говорится в сообщении.

Вечером 21 октября автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с Toyota Raum на трассе «Енисей».

Согласно уточнённым данным, на месте происшествия погибли два человека, ещё три скончались в медицинских учреждениях от полученных травм.

Ранее сообщалось о трёх погибших и четырёх пострадавших.