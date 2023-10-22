Число погибших в ДТП в Красноярском крае возросло до пяти
- globallookpress.com
«Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства ДТП в Новосёловском районе, в результате которого к настоящему времени погибли пять человек и пострадали двое», — говорится в сообщении.
Вечером 21 октября автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с Toyota Raum на трассе «Енисей».
Согласно уточнённым данным, на месте происшествия погибли два человека, ещё три скончались в медицинских учреждениях от полученных травм.
Ранее сообщалось о трёх погибших и четырёх пострадавших.