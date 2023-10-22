МИД: оформление внутренних паспортов России за рубежом труднореализуемо

Оформление внутренних паспортов России в российских учреждениях за рубежом труднореализуемо, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Дипломат отметил, что данный алгоритм труднореализуем логистически. Ранее сообщалось, что медпомощь в Запорожской области перестанут оказывать по паспортам Украины. Также российский лидер Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте».