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МИД: оформление внутренних паспортов России за рубежом труднореализуемо

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Оформление внутренних паспортов России в российских учреждениях за рубежом труднореализуемо, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Дипломат отметил, что данный алгоритм труднореализуем логистически.

Ранее сообщалось, что медпомощь в Запорожской области перестанут оказывать по паспортам Украины.

Также российский лидер Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте».

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