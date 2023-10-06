Балицкий: к затягивающим получение паспорта России будут приниматься меры

К жителям Запорожской области, которые без причины откладывают оформление паспортов России, после Нового года будут приниматься меры, например, им не предоставят медицинское обслуживание.

Такое заявление сделал губернатор региона Евгений Балицкий в эфире «Россия 24».

Он отметил, что некоторые откладывают оформление документов из-за лени, а местные власти проводят с ними разъяснительную работу. Балицкий пообещал применить меры к гражданам после Нового года.

«Если до Нового года ещё медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию России без виз по внутренним паспортам, в том числе истёкшим.