Балицкий: к затягивающим получение паспорта России будут приниматься меры
- РИА Новости
Такое заявление сделал губернатор региона Евгений Балицкий в эфире «Россия 24».
Он отметил, что некоторые откладывают оформление документов из-за лени, а местные власти проводят с ними разъяснительную работу. Балицкий пообещал применить меры к гражданам после Нового года.
«Если до Нового года ещё медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — добавил он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию России без виз по внутренним паспортам, в том числе истёкшим.