Узнать больше

Бастрыкин потребовал доклад о действиях мигрантов, ограбивших ребёнка в Самаре

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребёнка в Самаре.
Бастрыкин потребовал доклад о действиях мигрантов, ограбивших ребёнка в Самаре
  • globallookpress.com
  • © Russian Investigative Committee

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в социальных сетях распространилась информация о том, что подростки-мигранты ограбили ребёнка, а также преследовали группу детей, выкрикивая им вслед угрозы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту грабежа.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, которые угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить