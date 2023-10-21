Бастрыкин потребовал доклад о действиях мигрантов, ограбивших ребёнка в Самаре
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Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, в социальных сетях распространилась информация о том, что подростки-мигранты ограбили ребёнка, а также преследовали группу детей, выкрикивая им вслед угрозы.
Следователи возбудили уголовное дело по факту грабежа.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, которые угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.