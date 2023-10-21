Хинштейн заявил о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, которые угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

«Это два родных брата, уроженцы Таджикистана... Старший из них уже арестован, младший помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России», — сообщил он.

По словам Хинштейна, на протяжении длительного времени мигранты регулярно устраивали драки и побоища в округе.

Ранее они публично пообещали совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные совершили покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front в Херсонской области.

Украинского наводчика, который передал ВС Украины координаты для удара по автомобилю российского журналиста, задержали.