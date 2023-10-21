В Петербурге стартовала Российская антарктическая экспедиция
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
В экспедиции на борту судна «Академик Фёдоров» примут участие более 650 специалистов.
Некоторые из проектов посвящены мониторингу окружающей среды.
Ранее сообщалось, что в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) открыли памятник в форме маяка российским исследователям из Великой Северной экспедиции XVIII века.