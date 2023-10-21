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В Петербурге стартовала Российская антарктическая экспедиция

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Российская антарктическая экспедиция стартовала в Санкт-Петербурге. Её программа состоит из 30 проектов.
В Петербурге стартовала Российская антарктическая экспедиция
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Travel

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В экспедиции на борту судна «Академик Фёдоров» примут участие более 650 специалистов.

Некоторые из проектов посвящены мониторингу окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) открыли памятник в форме маяка российским исследователям из Великой Северной экспедиции XVIII века.

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