В Петербурге стартовала Российская антарктическая экспедиция

Российская антарктическая экспедиция стартовала в Санкт-Петербурге. Её программа состоит из 30 проектов.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В экспедиции на борту судна «Академик Фёдоров» примут участие более 650 специалистов.

Некоторые из проектов посвящены мониторингу окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) открыли памятник в форме маяка российским исследователям из Великой Северной экспедиции XVIII века.