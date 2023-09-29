В ЯНАО открыли памятник отрядам Великой Северной экспедиции XVIII века

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) открыли памятник в форме маяка российским исследователям из Великой Северной экспедиции XVIII века.

Об этом информирует «Ямал 1».

Памятник установили в районе паромной переправы, на возвышенности. Он выполнен в форме маяка по эскизу командира одного из отрядов, лейтенанта Дмитрия Овцына. За основу взяли изображение силуэта маяка на историческом документе. Также сохранены все его исторические размеры.

Два отряда в начале XVIII века полностью описали берега Ямала, установили маяки, исследовали сухопутную арктическую территорию, создали географическую карту северных берегов морей Ледовитого океана.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО реализуют два культурно-этнических проекта благодаря грантам от Президентского фонда культурных инициатив.