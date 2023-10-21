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РИА Новости: в ВС России могут появиться подразделения с ударными мини-дронами

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Вопрос появления подразделений с ударными мини-дронами обсуждается в российской армии.
РИА Новости: в ВС России могут появиться подразделения с ударными мини-дронами
  • РИА Новости

«Сегодня обсуждается вопрос создания для подобных ударных мини-дронов отдельных подразделений или приданных подразделений», — приводит РИА Новости слова информированного источника.

Отмечается, что это позволит определить стандарты применения таких БПЛА, а также увеличит их распространение в российских войсках.

Ранее Вооружённые силы России в течение прошедшей недели с помощью ударов ракетами и беспилотниками уничтожили подразделения «Азова»* и иностранных наёмников, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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