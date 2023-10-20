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Минюст включил бывшего замглавы МИД Кунадзе в реестр иноагентов

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Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе и ещё двух человек.
Минюст включил бывшего замглавы МИД Кунадзе в реестр иноагентов
  • Gettyimages.ru

«20 октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Е. Косыгин, Г.Ф. Кунадзе, а также М.В. Савва», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Минюст России внёс в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*.

До этого Министерство юстиции России добавило Гарри Каспарова** в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 13.05.2022.

**Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

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