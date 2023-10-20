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В Тверской области вручили награды выдающимся жителям региона

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям региона. Церемония прошла в преддверии Дня герба и флага Тверской области.
В Тверской области вручили награды выдающимся жителям региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В частности, зампред областного заксобрания Юрий Цеберганов получил Орден Дружбы, а руководитель проекта по ремонту модернизации комплектующих изделий технического отдела АО «514 Авиационный ремонтный завод» Ржева Алексей Куренков — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также были вручены награды спасателям и врачам. На государственном уровне отмечена деятельность директора школы №3 в Конаково Натальи Железновой, которая удостоена благодарности президента России.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вручили награды лучшим сотрудникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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