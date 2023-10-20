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В Курганской области завели дело по факту ДТП с двумя автомобилями

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В Курганской области возбудили уголовное дело против местного жителя по факту ДТП с двумя автомобилями.
В Курганской области завели дело по факту ДТП с двумя автомобилями
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт прокуратуры региона.

Инцидент произошёл 12 октября 2023 года.

Как заявили в ведомстве, ранее судимый житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав, пытался скрыться на автомобиле от сотрудников полиции.

На перекрёстке он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, водитель которого получил телесные повреждения, повлёкшие причинение тяжкого вреда его здоровью.

Городская прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате аварии в Приморском крае.

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