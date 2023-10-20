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Мантуров посетил предприятие «Оптосистемы» в Москве

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Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент Российской академии наук Геннадий Красников и заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов посетили предприятие «Оптосистемы» ГК «Лассард», где изготавливают инновационное лазерное оборудование для медицины и другую высокотехнологичную продукцию.
Мантуров посетил предприятие «Оптосистемы» в Москве
  • РИА Новости

Компания развивает такие направления производства, как эксимерные (газовые) лазеры, лазеры для рефракционной хирургии, лазерные системы для литографии, микроволновые и CVD-системы для роста алмазов, офтальмологические системы.

Продукция предприятия используется при лазерной коррекции зрения. Она экспортируется в Белоруссию, Казахстан, Китай, Таджикистан, Южную Корею, на Кубу и в другие страны.

Мантурову продемонстрировали, в частности, макет эксимерного лазера с длиной волны 248 нм для разрабатываемой по заказу Минпромторга России литографической установки 130 нм.

Ещё одно из направлений работы ГК «Лассард» — оптомеханика. Вице-премьер осмотрел оптические столы, которые включены в реестр Минпромторга как продукция, полностью произведённая на территории России.

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